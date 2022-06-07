Придется потерпеть: синоптики рассказали, как долго в Татарстане будут бушевать грозы

В Татарстане жителям стоит подготовиться: грозы и дожди будут свирепствовать в регионе минимум до выходных. На сегодня и завтра до 6 утра в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за вероятности гроз с градом и сильным ветром до 26 метров в секунду.

8 июня температура воздуха составит не более 12-17 градусов тепла.

9 июня, в четверг, ожидаются дожди, ночью столбики термометров покажут +7…+14, днем от 18 до 23 градусов тепла.

10 и 11 июня прогнозируются дожди, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 25 градусов.