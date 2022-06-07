Бренды автомобильных шин

Выбирать водителю новые шины перед каждым сезоном — это достаточно нелегкое дело. Популярные бренды регулярно выпускают в продажу разные новинки. А покрышки, которые покупаются всегда оказывают влияние на комфорт и полную безопасность управления автомобилем. Конечно же, любой водитель с опытом сразу может растеряться из-за большого количества разной резины, имеющей разные классификации, такие как: строение, сезонность или разновидность краски.
Почти все изготовители производят большое количество разных качественных товаров. А Компании постоянно улучшают состав резины и технологию изготовления. Определить лучшую компанию бывает нелегко с самого начала. А если вам нужны шины высокого качества, то автомобильные шины любого бренда можно приобрести в магазине Планета Авто, в магазине имеется большой ассортимент шин разных ценовых сегментов https://planetavto.ru/catalog/shiny/. Очень важно при выборе шин обращать внимание на такие характеристики: большой уровень их качества и оптимальную стоимость.
Вообще, самыми надежными и популярными видами шин являются на сегодняшний день:
- 1 место заслуживает Michelin.Это французское предприятие было создано еще в самом конце 19 века. По началу компания изготавливала резину только для велосипедов. А в течении долгого времени фирма вела свое сотрудничество с Ситроен. За историю своего существования изготовителю удалось поглотить очень много компаний;
- 2 место Continental. Сейчас предприятие снабжает шинами заводы Америки, Японии и Германии. Оно постоянно улучшает технологии всех покрышек и исследует новейшие конструкции. Россияне нравится такая резина за маленького шума, высочайшего качества и отличного контакта с дорогой. К минусам относят лишь высокую стоимость;
- 3 место Goodyear. Это предприятие открылось в Америке. Оно производит покрышки для легковых и грузовых машин, мотоциклов, самолетов и специальной техники. Фирма поставляет резину для гонок НАСКАР. А все отзывы о таких шинах только положительные. К недостаткам относится лишь нарушение целостности резины в глубоких выбоинах.