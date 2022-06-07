Спасатели нашли тела топ-менеджера VK Габриеляна и его друга

Спасатели нашли тела топ-менеджера соцсети «ВКонтакте» Владимира Габриеляна и его товарища Сергея Мерзлякова. Оба погибли. Несчастный случай произошел в Ненецком автономном округе. На поиски тел ушло несколько часов, трупы нашлись на берегу реки Песцовая.

Габриелян вместе с друзьями и женой Еленой собирались пересечь реку Большой Бугрянец на двух вездеходах марки "Шерп". Владимир двигался первым и по рации предупредил, что река опасная, но форсировать ее можно. Вездеход завалился на бок, жена Габриеляна и один из друзей успели покинуть машину, а Владимира и Сергея снесло течением.

На связь они больше не вышли.

Спасшиеся шли пешком по берегу до ближайшего села почти 25 километров. Там на помощь им пришли оленеводы.