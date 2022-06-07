Топ-менеджер VK загадочно исчез во время катания на вездеходе

Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал, передвигаясь на вездеходе у побережья Белого моря в Ненецком автономном округе (НАО). Об исчезновении бизнесмена заявили в Союзе оленеводов на странице в "ВК". Вместе с Габриеляном был еще один человек, его судьба также пока неизвестна.

Все случилось у села Шойна. Два вездехода шли вдоль побережья по направлению к мысу Канин Нос.

Они перевернулись, когда форсировали реку, течением их понесло в море. Двоим удалось выбраться, в том числе супруге Габриеляна.