МИД Венгрии заявил о больших психических проблемах у Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который накануне открыто заявил о психической проблеме у Зеленского, и назвал неприемлемым тон украинских политиков в ответ на помощь, которая им оказывается.

Ласло Кевер выразил недоумение поведением Зеленского: то он просит, то начинает угрожать тем, у кого помощи просит, такое поведение, считает дипломат, вызвано "психическими проблемами".

Это заявление вызвало на Украине бурную реакцию.

"В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", - написал глава МИД Сийярто в соцсети.