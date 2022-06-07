В Татарстане будут судить бывшего главу «Интехбанка»

Бывшему главе правления "Интехбанка" Марселю Зарипову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Следствие установило, что Зарипов, используя служебное положение, выдавал ничем не обеспеченные кредиты четырем подконтрольным юрлицам. И хоть интересы финансового учреждения в этом случае были нарушены, личные интересы самого Зарипова преобладали. Так, с марта 2013 года по декабрь 2015 года он нанес своему банку ущерб более, чем на 713 миллионов рублей.

Как заявил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, свою вину Зарипов частично признал. Фигуранту уголовного дела у избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани.