О закрытии неба для самолета с Лавровым и курьере-грабителе в Казани: Главное на утро 7 июня

Начинаем утро вторника с актуального и важного.
ПОГОДА
7 июня в Татарстане облачно с прояснениями. Дожди и ливни, местами сильные, ночью в отдельных восточных районах очень сильные, местами гроза и град. Ветер западный, северо-западный сильный, местами порывами до 15-20 м/с, днем локально очень сильный ветер порывами до 26 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +9..+14˚. Максимальная температура воздуха днем +15..+20.˚
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ИМЕНИНЫ
В этот день именины празднуют Виктория, Елена, Иван, Иннокентий и Федор.
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day).
Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 7 ИЮНЯ
Православные 7 июня чтут память Крестителя Господня Иоанна и говорят, что в этот день произошло Третье обретение честной главы святого Пророка.
Что нельзя делать
В народе 7 июня получил название Иванов день. На Руси в это время запрещалось ходить босиком по росе. Считалось, что она может навредить здоровью.
Также 7 июня не следует в сердцах плевать на землю. Тот, кто ослушается этого совета предков, может вступить на затяжную черную полосу. Завершится она лишь тогда, когда человек искупит свою вину перед землей-матушкой.