Деньги посыпятся: Глоба пообещал двум знакам Зодиака с 7 июня фантастическое везение с финансами

С 7 июня на два знака Зодиака усилится влияние Меркурия, а потому деньги начнут сами идти в руки к представителям этих созвездий. Об этом заявил советский и российский астролог, публицист и предсказатель Павел Глоба.

Близнецы

Близнецам с 7 июня важно реально оценивать свои возможности. Если не будете брать на себя лишнее, то обязательно появится свободное время, чтобы "выйти в люди". И там вас ждет удивительная встреча, которая поможет в корне изменить финансовую ситуацию. Может быть, это будет предложение о новой высокооплачиваемой работе или предложение поучаствовать в новом проекте. Если же купить лотерейный билетик до середины июня, то обязательно повезет.

Козерог

Козерогам с 7 июня будет казаться, что они попали в сказку о золотой антилопе. Куда ни брось внимание, отовсюду к знаку будут идти деньги. Близкие порадуют подарками, друзья вернут долг, начальник повысит зарплату, даст премию, предложит повышение. До 15 июня у знака есть время высокой вероятности финансового везения в сделках, инвестициях, вложениях. Можно брать кредиты, можно давать в долг. Главное, считает астролог, успеть сделать самое важное до середины месяца.