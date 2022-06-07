Мария Шукшина назвала поименно всех геев на Первом канале

Российская актриса Мария Шукшина снова выступила с жесткой критикой федеральных каналов. Она обвиняет их в том, что телеканалы допускают к участию в программах и шоу личностей, которые ранее критиковали и осуждали Россию на фоне спецоперации на Украине.

Шукшина заявила, что готова назвать имена всех "нетрадиционных" звезд на Первом.

"Они (СМИ — Прим.ред.) понимают. Просто прощупывают почву, ну или уже откровенно считают нас за быдло. Об этом говорят и возвращение блудного сына — яркого представителя ЛГБТ Васильева и его “друга” Цискаридзе, продолжающееся турне Киркорова и прочая мерзость, так и не ушедшая с экранов. Доколе?" — написала Шукшина в своем Telegram.