В Татарстане директор фирмы целый год не платил сотрудникам зарплату

В Татарстане директор ООО целый год – с июня 2019 по июнь 2020 года – не выплачивал трём своим сотрудникам зарплату. Задолженность достигла 1,3 млн рублей.

Следствие возбудило в отношении 46-летнего нерадивого начальника уголовное дело. Выяснилось, что возможность заплатить людям положенное у него была. Не было желания.

На имущество жадного руководителя наложен арест в целях возмещения ущерба.

"Причастность к совершению преступления он не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.