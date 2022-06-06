Кассационный суд утвердил приговор положенцу по Татарстану Нейдерову

6-й кассационный суд общей юрисдикции сегодня, 6 июня, оставил в силе приговор для "положенца" по Татарстану Сергея Нейдерова (Нейдера), сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на собственные источники. В марте этого года суд приговорил Нейдерова к 9,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Обвинялся Нейдер в занятии высшего положения в преступном мире и незаконном хранении оружия.

Следователи установили, что мужчина стал "положенцем" в 2015 году по итогам сходки с участием вора в законе Ромы Сыча. В обязанности Нейдерова входило следить за тюрьмами, распределять "общак" и выполнять все остальные функции вора в законе в отсутствие Сычева.

Обвинение просило для Нейдерова 12,5 лет колонии. Сам он вину признал только в хранении оружия, в занятии статуса в криминальном мире Нейдер так и не признался.