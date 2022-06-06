В Казани на улице Тукая трамвай сошел с рельсов

В Казани на улице Тукая, 125 с рельсов сошел трамвай. Из-за происшествия временно и вынужденно приостановлено движение маршрута №5. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Водитель трамвая, как установлено предварительно, превысил скорость. На этом участке он должен был ехать со скоростью 15 километров в час, но фактически разогнался до 27 километров в час.

Сейчас на месте работают специалисты, чтобы как можно быстрее поставить вагон и запустить движение. Причины схода установит комиссия, в случае подтверждения вины водитель понесет ответственность.