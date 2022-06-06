Дмитрий Медведев заявил, что в мире назревает большая революция, которая пожрет своих детей

В мировой экономике назревает революционная ситуация, и станет она следствием шестого пакета антироссийских санкций. А революции свойственно пожирать своих детей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Медведев отметил, что Еврокомиссия, принимая шестой санкционный пакет, хотела "порвать экономику России в клочья". Однако удар будет по всему миру.

"Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей", — написал Медведев.

Он пояснил, что Европа не сможет сразу отказаться от нефти из нашей страны, потребуются так называемые "серые схемы". И это - угроза для всей мировой экономики.