Мужчина выстрелил в живот школьнику за предложение помочь

В Чехове Московской области накануне позно вечером ученик 7 класса получил ранение в живот за то, что предложил помощь незнакомому мужчине. Мальчик с друзьями проходил мимо продуктового магазина, рядом с которым на скамейке лежал мужчина. Школьник подошел и поинтересовался, все ли в порядке, не нужна ли мужчине какая-то помощь.

Однако мужчина отреагировал на это агрессивно. Достал из сумки пистолет и направил на детей. Подростки попытались отобрать оружие у неадеквата, но не успели - мужчина выстрелил семикласснику в живот.

С ранением мальчик доставлен в больницу, полицейские разбираются в этой истории.