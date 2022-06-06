Стритрейсеры в Татарстане после гибели товарища на нелегальных гонках обратились к властям

После смертельной аварии, в которой погиб стритрейсер в Набережных Челнах, любители нелегальных гонок обратились к властям автограда с предложением. Они попросили мэра Наиля Магдеева оборудовать специальную площадку для гонщиков, чтобы нелегальные гонки стали вполне легальными и безопасными.

"Вы прекрасно понимаете, что Набережные Челны -это город молодежи, а автомобили - это часть чьей-то жизни. Большая часть ребят очень сильно увлекается этой темой. Но для них в нашем городе нет условий. Дайте им безопасное место для гонок, оборудованное всеми службами города", - предложили стритрейсеры.

По данным издания Chelny-biz.ru, гонщики предлагают оборудовать площадку на ипподроме, которая используется во время скачек.

Напомним, что во время уличных нелегальных гонок в ДТП погиб Равиль Нуруллин, который был за рулем Toyota Chaser. Он не пропустил вперёд автомобиль Audi Q3. Машину Toyota разорвало пополам.