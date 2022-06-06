Стал новым мемом в сети: Чубайс замечен с пустой тележкой в супермаркете на Кипре

Фото экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса стало настоящем мемом в социальных сетях. На кадре он запечатлен с пустой тележкой в супермаркете на Кипре. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Medialeaks.

Как отмечает издание, интернет пользователи активно обсуждают его загадочный вид. Посмеялись над политиком и пошутили, что именно так выглядит небогатый пенсионер из России во время покупок в продуктовом магазине.

Мемы разлетелись по многим телеграм-каналам.

Это уже не первое фото с Чубайсом. Недавно кадры с ним, где он снимает наличные в Турции облетели весь интернет.

Ранее СМИ писали, что бывший глава «Роснано» был замечен в Турции и Италии. 23 марта стало известно, что политик уволился и уехал из страны.