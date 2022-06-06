В Татарстане мужчина уехал на рыбалку на своей Ниве и пропал без вести

В Нижнекамске пропал мужчина по имени Дмитрий Скрипник. Об этом сообщает НТР со ссылкой на информацию предоставленной добровольным поисково-спасательным отрядом «След».

2 июня 42-летний мужчина уехал на рыбалку на автомобиле «Нива» зеленого цвета. Направился к Каме между деревнями Березовая Грива и Смыловка. Домой не вернулся, до сих пор местоположение неизвестно.

Номер автомобиля 986 или 984. Рост 183 см, имеет короткие чёрные волосы и плотное телосложение. Был одет в камуфляжный костюм. Также с ним была собака породы двортерьер. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, звонить по телефонам: 102, 8 (917) 261-91-71.