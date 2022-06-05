Два жениха и две победительницы: Кто выиграл в девятом сезоне шоу Холостяк на ТНТ?

На телеканале ТНТ завершился девятый сезон шоу "Холостяк". Наконец, главные герои выбрали для себя избранниц. Об этом сообщает ФАН.

Напомним, этот сезон был непохож на другие, а отличился он тем, что было сразу два холостяка. Ими стали фермер Александр Гранков и миллионер из Казахстана Димаш Адилет. Проект снимался в Мексике и нескольких городах России. В этом сезоне выбирали уже не только женихи, но и девушки.

В финале осталось всего две участницы. Александр Гранков выбрал Яну Сапету, а миллионер из Казахстана остановился на Софье Солманидиной.