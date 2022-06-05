Двое рабочих убили предпринимателя, напали на его жену и скрылись с 2 миллионами рублей

Сегодня, 5 июня, были задержаны двое рабочих, которые убили предпринимателя и попытались лишить жизни его жену в Тульской области. Об этом сообщает РенТв со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

"В воскресенье, 5 июня в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение от 50-летней женщины, которая заявила, что накануне вечером двое наемных работников напали на нее, а после скрылись, похитив крупную сумму денег, телефон, планшет и ювелирные украшения", – отметила она.

Недалеко от дома полиция обнаружила тело 52-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, в субботу вечером, 4 июня, на территории частного дома в городе Чекалин, где проживали пострадавшие, работали два иностранных наемных рабочих. Они напали на бизнесмена, который скончался от полученных травм на месте. После принялись за его супругу, которую избили, связали и бросили в бассейн. Получив от нее пароль от сейфа, злоумышленники украли два миллиона рублей. Женщине удалось выбраться из воды и вызвать полицию.

Полиция быстро нашла преступников, ими оказались молодой человек 2004 года рождения и мужчина 1990 года рождения.

"Один из них задержан в аэропорту "Жуковский", а второй – в Тосненском районе Ленинградской области", - уточнили в МВД.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел.