Встреча пошла не по плану: Телезвезду-трансгендера задержали за убийство мужчины на свидании

Трансгендера Руслану Газимзянову, бывшую участницу ток-шоу «За гранью», задержали в Подмосковье за убийство мужчины. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как сообщается, 27-летняя Руслана Газимзянова познакомилась с 36-летним Антоном Лузяниным в Tinder и пошла с ним на свидание, которое прошло 24 апреля в квартире на Арбате. Однако что-то пошло не по плану, они поссорились, в результате конфликта Руслана ударила мужчину в голову, а после затушила его.

Чтобы скрыть улики, она раздела жертву и подожгла квартиру.

Сотрудники полиции поймали телезвезду 2 июня. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).