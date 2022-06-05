Удивительные люди: Глоба назвал два знака Зодиака, которые в июне откроют в себе сверхспособности

Два знака Зодиака в июне смогут ощутить незнакомые ранее чувства: они смогут выйти на новый уровень собственного духовного развития, считает астролог Павел Глоба. Это может быть дар предвидеть события - не на века, но на несколько дней вперед, дар чувствовать приближение неприятностей, дар влияния на людей, при котором человек получает при коммуникациях все, что ему нужно. В июне два знака окажутся под мощным влиянием Сатурна, и о них - подробнее.

Лев

Львы начнут видеть яркие сны. Это будут не просто сны, а предсказания. Обращайте внимание на сюжет, людей в вашем сне, ситуации. С большой долей вероятности, это в той или иной степени точности произойдет и в жизни, причем, совсем скоро. Глоба советует Львам также прислушаться к интуиции - она будет обостренной с 10 июня и до конца месяца под влиянием Сатурна, и это даст Львам возможность тонко ощущать ложь, корысть в словах и намерениях других.

Скорпион

Скорпионы и без того имеют предрасположенность к мистическим способностям, и именно сейчас, в июне, они усилятся как никогда: представители знака начнут понимать ход событий и видеть, чем все закончится. Тут главное не спешить, не вмешиваться и позволить всему развиваться своим чередом. Также Скорпионы уже с 15 июня могут начать "слышать" мысли близких - угадывать, о чем они думают. Не допустите конфликтов.