Хозяин погибшего пса жестоко избил женщину-ветеринарного врача

В Волгограде мужчина напал на врача ветклиники. Доктор пыталась, но не смогла спасти пса, и тогда владелец животного набросился на медика с кулаками.

Как установили полицейские, 53-летний житель Волгограда принес своего больного тойтерьера в одну из ветеринарных клиник.

Животное нуждалось в довольно сложной операции, и мужчину предупредили, что гарантий нет.

После смерти собаки, врач вышла к мужчине и сообщила о смерти любимца. Мужчина набросился на 34-летнюю женщину и сильно избил ее, врача госпитализировали, у нее множественные переломы и гематомы лица.

На данный момент, волгоградец задержан и находится в полицейском участке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.