Охранник изнасиловал 16-летнюю воспитанницу детского приюта

Охранник Центра содействия семейного воспитания в Колпино изнасиловал 16-летнюю девочку, воспитанницу этого учреждения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратился руководитель центра. Она обвинили 63-летнего охранника в изнасиловании подопечной в здании приюта. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

63-летний мужчина ранее уже был судим за такое же преступление. Еще в 90-е годы он получил срок за сексуальную связь с несовершеннолетней. В отделение полиции подозреваемый пришел сам, после допроса его отпустили под обязательство о явке.