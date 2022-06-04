Жена известного повара обвинила знаменитого супруга в истязании троих детей

В полицию Петербурга обратилась женщина, которая пожаловалась, что ее 52-летний муж истязает их троих несовершеннолетних детей, сообщает 78.ru.

Женщина заявила, что муж издевается на детьми 2004, 2005 и 2008 годов рождения. В квартире глава семьи установил камеры, чтобы следить, что делают домочадцы, пока его нет дома. В школу детей отец не пускает.

Боится, что чужие могут увидеть на них следы побоев.

Избиению подлежат в семье все без исключения за любые провинности: за громкие шаги, ботинки, поставленные неровно, за взгляд, который мужчине кажется "не таким".

Женщина несколько раз пыталась уйти от мужа, однако все ее попытки провалились. Как только матери с детьми удалось сбежать, они тут же обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан, сейчас он находится в следственном изоляторе. Против него возбудили уголовное дело. Оказалось, что мужчина — знаменитый японский повар, который год назад переехал в Россию.