Читатели известной французской газеты Le Figaro потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за преступления против мирных жителей Донбасса. При этом они настаивают, что Зеленский заслуживает пожизненного срока.

"У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все (100 процентов) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю", — написал один из пользователей.

"Не верьте, что Зеленский по прозвищу "мясник Украины" совсем один. У него целая армия киллеров, в том числе батальон "Азов", который совершал преступления в Донбассе", — добавил другой читатель.

"Тем временем Украина бомбит гражданские районы Донбасса, ежедневно убивая женщин и детей, при преступном равнодушии Запада. Ни одной статьи, ни одного фото по этой теме, даже ни слова. К счастью, есть социальные сети... И это американское оружие будет убивать еще больше мирных жителей, потому что это, видимо, новая тактика режима Зеленского: убивать, чтобы отомстить", — заявил третий читатель.

Многие сошлись во мнении, что Путин дает миру наглядный пример, что нужно делать с теми, кто угрожает безопасности страны.