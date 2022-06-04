В Татарстане часть жителей в июне останется без ТВ и радио

В Татарстане пройдут плановые работы с временным отключением трансляции программ цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) — 1-го и 2-го федеральных мультиплексов, аналогового телевидения АО ТРК "ТНВ" и радиовещания, сообщает Минцифры Татарстана.

В Казани 6-7 июня с 8 утра до 17 часов не будут работать "Радио России + Радио Татарстана", радио "Маяк", радио "Вести ФМ", "Наше радио", радио "Серебряный дождь", ЦЭТВ (РТРС-1 и РТРС-2).

В Больших Полянках 8-9 июня с 8 утра до 17 часов отключат "ТНВ", "Радио России + Радио Татарстана"; "Болгар радиосы"; ЦЭТВ (РТРС-1 и РТРС-2).

В Шемордане 21-22 июня с 8 утра до 17 часов будут недоступны "ТНВ", "Радио России + Радио Татарстана", "Болгар радиосы", ЦЭТВ (РТРС-1 и РТРС-2).