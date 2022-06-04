Пользователи военной онлайн-игры внезапно выложили в сеть секретные документы о боевой технике

Пользователи военной онлайн-игры War Thunder так хотели реалистичности, что взяли и выложили в сеть засекреченные чертежи военной техники. Об этом сообщает издание Techspot.

Материалы использовали в качестве веского аргумента в споре игроков о моделях танков. Создателям игры пришлось спешно удалять слитые чертежи, поскольку к ним с претензиями обратились спецслужбы трех стран — Великобритании, Франции и Китая.

Документы касались британского основного боевого танка Challenger 2, французского основного боевого танка Leclerc и выстрела для китайского танка DTC10-125.

Тем, кто выложил чертежи, грозило до 14 лет колонии, но обошлось пока предупреждением и баном в игре.