Снесет голову от везения: Глоба назвал три знака Зодиака, которые исполнят заветную мечту в июне

Настоящими счастливчиками июня 2022 года станут три знака Зодиака, для которых не будет ничего невозможного. Так считает советский и российский астролог Павел Глоба. Для них первый летний месяц открывает период широких жизненных возможностей, дела пойдут в гору, в личной жизни наступят изменения, а финансы сами по себе пойдут в руки этим счастливчикам.

Близнецы

Близнецы смогут довериться своей интуиции - она не обманет в июне. Она подскажет, с кем стоит связывать жизнь, а от кого лучше держаться подальше. Интуицию стоит послушать и в финансовых вопросах. Если есть сомнения в целесообразности покупки или вложения, остановитесь, возможно, не стоит совершать их именно сейчас. Близнецы могут стать победителями в лотерее.

Весы

Весам астролог обещает счастливый месяц. Самое время направить внимание на заветное желание, которое давно уже имеется. В июне появятся реальные возможности воплотить его в жизнь. Если Весы будут достаточно благоразумны, чтобы не спешить, то возможностей будет еще больше, появится даже выбор.

Водолей

Водолеям Глоба рекомендует заняться подготовкой и планированием отпуска. Будет хорошо, если вы продумаете все до мелочей. В июне появятся шансы встретить любимого человека, если Водолей одинок. Семейным предстоят уютные романтические вечера с избранником. С финансами проблем не будет: Водолей сможет отдать долги и купить что-то очень желанное для себя.