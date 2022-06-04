Военный эксперт рассказал, как Украина может изменить ход военной операции

Военный эксперт Владислав Шурыгин сделал предположение относительно получения Украиной преимущества в военном конфликте с Российской Федерацией. Информацию публикует портал "Военное дело".

"Что бы ты в эту систему не засунул, оно не изменит ход войны. Оно ее может только продлить и увеличить количество жертв. Чтобы что-то системно поменялось, нужно, чтобы каждую неделю где-то в тылах Украины появлялась новая полноценная бригада, вооруженная по последнему слову техники. И этих бригад за последние месяцы надо накопить в таком объеме, чтобы можно было действительно начать какое-то контрнаступление и попытаться как-то что-то делать. Такой системы у Украины сейчас нет", – отметил военный специалист.

Шурыгин отмечает, что у самих украинских военных уже нет иллюзий, они трезво смотрят на вещи и понимают, что им не победить в этой истории.