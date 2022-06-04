Красотка: студентка из Татарстана представляет Россию на конкурсе красоты на Бали

Жительница Казани Алина Гараева представляет Татарстан в Международном конкурсе красоты Miss Global, который пройдет на Бали. Она - единственная участница из России.

Сейчас на Бали полным ходом идет подготовка. Конкурс состоится 11 июня. Алина является студенткой второго курса Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

В этом году на Miss Global приехали представительницы 70 государств. Все они - победительницы национальных этапов и уже прошли два заочных тура.

Члены жюри оценивали коммуникативные способности конкурсанток, а также владение английским языком.

Очный этап конкурса пройдет в Индонезии и будет включать выход в национальном костюме, дефиле в вечернем платье и купальнике.

Алина уже имеет несколько титулов - «Красы Татарстана», Miss Planet Russia, «Вице-мисс Россия», «Мисс Азия Россия».