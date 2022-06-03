В Татарстане мужчина до смерти воспитывал сожительницу, заставляя ее бросить пить

Житель села Бимери Высокогорского района Татарстана решил научить свою сожительницу вести здоровый образ жизни, но перестарался и до смерти избил ее за то, что та была пьяна. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следователи установили, что 31 мая мужчина отправился на рыбалку. А когда вернулся домой, то увидел, что его возлюбленная в непотребном пьяном виде спит прямо во дворе, на улице. Мужчина избил ее, занес в дом, а утром увидел, что женщина не дышит.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Борец с пьянством дал признательные показания.