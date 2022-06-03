Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали

В связи с последними событиями на Украине и санкциями с российского рынка стали массово уходить зарубежные компании. В начале марта в числе самых первых свою деятельность приостановил шведский бренд ИКЕА. Тогда россияне, в том числе и казанцы, стояли в больших очередях, уходящих вглубь магазина, с огромными корзинами, чтобы урвать товар напоследок. Драка и толкучка за подушки и коврики, а также потерянные часы на кассе, люди скупали все на своем пути. А после в интернете стали появляться объявления о продаже акул за несколько миллионов рублей.

В конце мая шведский ритейл сообщил, что с 1 июня частично возобновит свою работу в России начнут работать отделы обмена и возврата в магазинах. Они будут открыты со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 8:00 до 21:00. Означает ли это, что компания все-таки обдумывает возвращение? И если да, то когда?

Корреспондент Prokazan.ru поехала посмотреть, как обстоят дела, и поинтересоваться у казанцев ждут ли они открытия, так полюбившегося магазина товаров для дома? ИКЕА была закрыта, тишина и не единой души вокруг. Рядом с пунктом обмена и возврата написано, что все гарантийные обязательства купленной продукции выполняются в полном объеме. И мелким шрифтом прописано работают с понедельника по воскресенье с 12:00 - 20:00.

Как нам рассказала одна из сотрудниц торгового центра, по факту магазин не работает, людей практически нет, все в ожидании ведь аренду бренд продлил до осени.

“Кто ж знает, откроются или нет. Так-то она не открылась вообще, не работает. Обмен и возврат не считается. Говорят до сентября ждем, у них до сентября продление”, - ответила мне девушка.

Возникает вопрос, если покупки приостановлены, так что возвращать и обменивать?

Оказывается, если срок возврата товара не истек, который вы купили до марта, а чек и товарный вид был сохранен, вы можете вернуть или обменять его. Хотя, на минуточку, прошло столько времени. Если оформили заказ до 3 марта, также приходите и заберите. Тоже касается и сборки.

Хорошая новость для тех, кто приобретал подарочные карты до весны, ведь с уходом многих брендов больше всего пострадали эти люди, у которых деньги фактически были “заморожены”. На сайте компании написано, что вернуть деньги за подарочную карту ИКЕА могут на банковскую карту или на расчетный счет. Однако, если вы покупали за наличные, то скорее всего это будет невозможно, так как компания испытывает трудности с возвратом безнала.

Опросив прохожих и посетителей торгового центра Казани стало ясно, что кто-то свыкся с мыслью, что ИКЕА ушла безвозвратно, а кто-то все также надеяться на ее возвращение.

“Мне все равно, все вернуться. Вот охота посмотреть на реакцию людей, которые бежали и скупили всю ИКЕА, когда она вернется, что вероятнее всего случится”, - посмеялся казанец.

“Я думаю откроются. Этот магазин имел “изюминку”. Многие ждут, ведь он и по ценовой политики привлекает покупателей”, - рассказала женщина.

“На счет того откроется или нет, я не знаю. Далеко ходить не надо и искать замену. Там и так все производство наше, белорусское, было”, - отметила жительница Казани.

“Ожидаю открытия, думаю, откроют. Замена есть ИКЕА, но просто нет такого формата в России, как здесь. Они все в одном магазине собрали. Мне кажется никто не сможет заменить, чтобы было, как в ИКЕА”, - прокомментировала женщина.

"Я очень рада, что возвращаются потихоньку все на круги своя. Жду больше всего возвращения ИКЕА, мне нужны полотенца и посуда", - посмеялась девушка.

Недавно сеть гипермаркетов товаров для ремонта и дачи OBI, которая демонстративно и гордо покинула российский рынок, с разрешения штаб-квартиры в Германии решила возобновить свою работу в нашей стране. И уже с 7 мая начали работу в Казани, как ни в чем не бывало. Последует ли ИКЕА такому же примеру или будут отсиживаться и выжидать лучших политических времен, пока не понятно. Одно ясно точно, казанцы считают, что открытие будет. Только будет ли уже это ИКЕА? Вот в чем вопрос.