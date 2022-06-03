В Татарстане министр юстиции пояснил, как Минниханов будет решать проблему со статусом президента

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин пояснил, что Минниханов будет делать со своим статусом: с 1 июня он не должен называться президентом, поскольку вступил в силу ФЗ о региональной власти, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Однако по факту Минниханов пока остается президентом, поскольку закон предусматривает переходный период для приведения законодательства в соответствие.

"На самом деле закон не новый, он содержит существующие положения. Он вступает в силу в 2023 году. У Татарстана есть время, чтобы принять меры для соблюдения его положений. Здесь я проблем не вижу", - заявил министр в ходе прямого эфира программы ТатарстанОнлайн.