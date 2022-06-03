Хватайте бикини и зонтики: Синоптики рассказали о капризах погоды в первой половине июня 2022 года

Весь май погода была очень холодной. Но лето не опоздало и пришло в Татарстан ровно в срок - за дня дня до своего календарного начала. С начала этой недели в республике наконец-то установилась долгожданная летняя погода. Будет ли она как-то меняться в ту или иную сторону в ближайшие дни? Возможны ли осадки? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с начальником Гидрометцентра Татарстана, кандидатом наук, доцентом КФУ Феликсом Гоголем.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

“Сегодня - самый жаркий день на этой неделе”, - сообщил метеоролог. - “Какого значения достигнет максимальная температура, мы узнаем только в 6 вечера. Но она явно будет больше 26 - 27 градусов. В последующие три дня температурный фон будет немного понижаться, но незначительно - буквально на градус”.

4 июня

Ночью прогнозируется + 12 -+ 17 градусов. Днем температура воздуха составит +21 - +26 градусов.

5 июня

Ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем - +20 - +25 градусов.

6 июня

Ночные температуры составят +9 - +14 градусов. Дневные - +19 - +24 градуса.

ОСАДКИ

В ближайшее время также ожидаются осадки.

“Поскольку мы так или иначе будем попадать под влияние фронтов, все эти дни местами будут отмечаться кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами”, - рассказал Гоголь. - “При грозах возможно усиление ветра до 15 - 20 м/c.”

О том же самом говорят и метеорологи КФУ.

“Прогнозируются осадки до 10 мм. Норма суммы осадков в июне – 63 мм. Летние осадки неравномерны по времени и территории, даже в пределах города Казань, имеют кратковременный характер», – сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.