Кадыров заявил, что Минобороны определило новые задачи спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие задачи спецоперации на Украине, а также меры, которые могут существенно повысить эффективность наступления ВС. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram.

"Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал он.

Шойгу попросил Кадырова передать чеченским бойцам слова отдельной благодарности за их "весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований".