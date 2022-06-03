Офицеры по случаю Дня защиты детей провели встречу с воспитанниками Суворовского военного училища

В городе Казани свою профессиональную деятельность осуществляет 384 военный следственный отдел (по гарнизону) Следственного комитета Российской Федерации (далее – 384 ВСО СК России), занимающийся расследованием уголовных дел в отношении военнослужащих и отдельной категории лиц гражданского персонала воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России.

Офицеры 384 ВСО СК России по случаю Дня защиты детей провели встречу с воспитанниками Казанского Суворовского военного училища. В ходе встречи воспитанникам была продемонстрирована стоящая на вооружении отдела криминалистическая техника, а также рассказано в Военном университете МО РФ (г. Москва), на прокурорско-следственном факультете которого готовятся кадры для военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.