«Смотрите хорошее кино и игру профессиональных актёров»: Сергей Штатнов о съёмках в новом сериале

20 июня в 20:00 на ТНТ выйдет сериал «Детективное агентство Мухича» с Романом Поповым и Софьей Каштановой в главных ролях. Сценарий спин-оффа писал создатель «Полицейского с Рублёвки» Илья Куликов – он же снял первый эпизод сериала, в котором Мухич и Кристина вынужденно запустили свой детективный стартап.

Всё началось с операции под прикрытием, когда «лучший» следак Рублёвки спалил огнемётом особняк олигарха вместе с эксклюзивной коллекцией шедевров изобразительного искусства. Общая сумма ущерба составила больше 50 миллиардов рублей, но Мухичу повезло… его всего лишь уволили из полиции. Более того, ему ещё и повезло найти внушительную сумму денег, на которую он запускает детективное агентство своей мечты, где секретаршей будет работать Кристина, а заказчиками станут элитные клиенты.

В новом сериале принял участие актёр из Татарстана – Сергей Штатнов. Нам удалось пообщаться с ним лично и задать ему вопросы о детстве, карьере актёра и съёмках в новом проекте. Приглашаем к прочтению.

Расскажите немного о своём детстве. Чем увлекались и чем жили в школьные годы? Увлекались ли вы театром?

– Родился и вырос в поселке городского типа – Габишево. Учился плохо, так как не особо любил школу и не хотел тратить своё детство, сидя всё время за партой. Если честно, то вообще считаю, что школа должна быть до третьего класса: научился читать и писать, умножать и делить и всё – хватит. Остальное же пусть выбирает ребёнок, что ему ближе всего. В детские годы увлекался рыбалкой и компьютерными играми. Однако, денег не хватало и приходилось по мелочи подворовывать – копали с друзьями картошку в совхозе и продавали. Театром, кстати говоря, не увлекался, но любил шутить в классе и был местным клоуном. Со мной всегда было весело, и мне даже подарили бумажный значок «сердце класса».

Остались ли у вас хорошие друзья и знакомые в Татарстане? Часто ли бываете на малой родине?

– В Татарстане у меня осталось много друзей! До сих пор общаемся. А когда я приезжаю, мы собираемся своей дружной толпой и идём в баню или же в бассейн. Когда я не на родине, то часто созваниваемся и всегда готовы прийти друг другу на помощь. А в Татарстан езжу часто, обычно на машине, так как это намного комфортнее – закинул все вещи и тащить ничего не надо, а удочка и спиннинг – самые главные атрибуты в машине.

В какой момент закрались мысли о карьере актёра? Есть ли в вашей семье актёры?

– В моей семье до меня актёров нет, и я благодарен богу, что всё так сложилось. У меня очень весёлый папа, братишка и сестрёнка, а вот мама более серьёзная. Оттого я думаю, что вся семья у нас артистичная. По поводу карьеры актёра – как-то мне приходили мысли, что не туда я пошёл, потому что совсем не легко, так скажем, попасть в кино. Но я рад, что всё сложилось, и могу себя реализовывать в данной сфере.

На вашем счету уже более 10 фильмов. Какая роль запомнилась больше всего и почему?

– Роль, которая запомнилась мне больше всего? Ну, скажем так – помню я абсолютно каждую, ведь их пока не так много. Из моих любимых – это Константин Касаткин из «Гелий 3», так как эта роль мне кажется живой и непосредственной, а потому она и любимая. Текст роли просто прекрасен, ведь его не нужно выжимать из себя, и всё рождается легко и непринужденно. Другие свои роли я тоже очень люблю. Например, Дима Котельников – тоже классная роль. Он такой добрый болван. В 2019 у меня закончились проекты, и я решил уехать в Белгород, а там уже просто работать в театре и завязать с кино! Но Илья Куликов позвал в сериал «Гелий», о котором я упоминал ранее. Конечно же, я выбрал сериал, ведь моей мечтой было сниматься в кино. Сейчас же моя мечта – много сниматься в кино и быть лучшим в этом деле.

Есть информация, что вы начали свою актёрскую профессию ещё в Казани, на сцене Казанского драматического театра им. В.И.Качалова. Есть ли любимые в вашем исполнении герои? Если да, то какие?

–Да, я работал в театре Качалова в Казани около семи лет и ещё на год, в 2016, возвращался туда обратно. Это был мой первый раз, когда я решил «завязать» с кино, но не судьба, слава богу! Моя любимая роль – Емельян Черноземный. Это спектакль «Квадратура круга» о поэте, и роль просто шикарная. Но самые любимые роли были не в Казанском театре, а в Белгородском, в театре Щепкина. За два года я сыграл очень много всего и был местной достопримечательностью, человеком из кино, так сказать. Самые любимые роли: «Астров» в дядя Ване, «Васька Пепел», «Ромахин» из «Завтра была война» и другие. Все эти роли главные и самые любимые.

Возникали когда-нибудь мысли о том, что вы не хотите работать с кем-то из коллег по цеху? Менялось ли ваше мнение после старта съёмок?

–Когда работал на проекте, были и такие мысли, что не хочу работать с какими-либо людьми, но потом через время я менял к ним отношение. Я понимал, что проблема в них, а значит – мне надо уметь прощать, и все менялось.

При переезде в Москву, как долго не могли найти себя в столице? Сразу ли вас пригласили на съёмки в кино?

–При переезде в Москву я никому не нужен был, но я упертый и искал пути. Параллельно работал: чинил айфоны, отучился на мастера, продавал в ЦУМ дисконте вещи, работал барменом, таксистом, курьером, доставщиком пиццы и роллов, консультантом табачной категории. Потом поступил на курсы к Карену Шахназарову на Мосфильм, окончив курсы «Ассистент по актерам и помощник режиссера». Там я познакомился с кастинг-директором, который отправил меня к другому кастинг-директору, и та уже позвала на пробы, где меня и утвердили в сериал «Полицейский с Рублевки». До этого снимался в сериалах «След» и так далее.

Советы от вас лично для начинающих актёров театра и кино? Что помогло лично вам в начале своего творческого пути?

–Советы начинающим актерам: играть на инструментах, учить языки, заниматься развитием своей памяти и много работать. Не знаете как найти пробы? В телеграм есть много всяких каналов, где выкладывают про эпизоды, запись на пробы и так далее. Займитесь составлением своего портфолио, визитками, улучшат свои навыки по съёмкам и так далее. Смотреть много хорошего, смотреть на работу профессиональных актёров.



Отличается ли, по вашему мнению, роль в «Полицейском с Рублёвки» и в «Детективном агентстве Мухича»? Назовите отличительные черты этих двух персонажей.

–В сериал «Детективное агентство Мухича» позвал Илья. Роль немного отличается тем, что здесь я, как мне кажется, чуточку умнее, ну и сама роль стала больше и интереснее, развитие персонажа пошло.

Станет ли «Детективное агентство Мухича» таким же культовым сериалом, как и «Полицейский с Рублёвки»?

– Спин офф – это отдельная история, и те, кто даже не смотрел «Полицейского с Рублёвки», заинтересуются «Детективным агентством Мухича». Потому что сами по себе детективы уже интересны, а если их играют неплохие актеры, то успех гарантирован!

«Детективное агентство Мухича» с 20 июня в 20:00 на ТНТ!