В Татарстане психически больной напал с ножом на спящих братьев, а потом выпрыгнул в форточку

Психически нездоровый житель Заинского района Татарстана несколько раз ударил ножом своих спящих братьев, а потом выпрыгнул в форточку и попытался скрыться.

32-летний мужчина давно стоит на учете у психиатра, а теперь он стал обвиняемым по делу о покушении на убийство двух и более человек, сообщили в республиканском Следкоме.

Следователи установили, что ночью мужчина напал на 38-летнего и 43-летнего братьев, нанес спящим ножевые ранения. Мужчины смогли дать отпор, и нападавший подался в бега. Пойман был по горячим следам в поле в нескольких километрах от дома. Причастность к совершению преступления он признал частично. Расследование уголовного дела продолжается.