К отцу погибшего моряка с крейсера «Москва» с обыском пришли силовики

Отец моряка-срочника, погибшего на флагманском корабле «Москва», Дмитрий Шкребец заявил о прошедших у него в доме обысках.

"Серьезные ребята из серьезного ведомства" забрали у него ноутбук для экспертизы.

Предлогом послужили рассылаемые якобы от имени Шкребца сообщения в ряд организаций с угрозами взрыва.

"Кому-то, видимо, показалось, что трагическая гибель моего сына недостаточно потрясла меня, мало горя, мало беды… Кто-то захотел сделать из меня террориста отмороженного… Аккуратно под 207-ю статью УК РФ подвести", — написал отец погибшего моряка.

Как сообщает "Ридус", что его сын, служивший на крейсере «Москва», до сих пор числится пропавшим без вести, и это обстоятельство придется оспаривать в судах.

Напомним, в ночь на 14 апреля российское военное ведомство сообщило, что на крейсере «Москва» случился пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Крейсер сохранил плавучесть, и его стали буксировать в порт, но он затонул — по версии Минобороны РФ, из-за шторма.

Позже в Минобороны заявили, что при попытке потушить возгорание на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, а еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.