Клава Кока, Niletto, Ваня Дмитриенко: кто еще из звезд выступит в Татарстане на День молодежи?

26 июня в Казани пройдет большой фестиваль, посвященный Дню молодежи.

Организатором выступает Росмолодежь. И это будет не только развлекательное шоу: на фестивале можно получить информацию об обучении и стажировке в организациях и на предприятиях, посетить ярмарку вакансий, пройти мастер-классы.

Организуют девять тематических зон: музыка, креатив, активный образ жизни, добро, просвещение, карьера, юмор, дружба и возможности.

На фестиваль приедет россыпь известных артистов: Клава Кока, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Вани Дмитриенко и другие.

Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте день молодежи2022.рф. В Казани фестиваль пройдет на территории Молодежного экстрим-парка "Урам".