Лайфхаки от Сбера: как летом не думать о коммунальных платежах

Наступило лето, а значит многие перемещаются из своих городских квартир на дачи или уезжают в отпуска. Но есть вопрос, который возникает из месяца в месяц – а как оплачивать свои регулярные платежи, как не забыть о дате очередной оплаты и что делать, если на руках нет «квиточка».

Итак, несколько советов, как сделать так, чтобы летом не «болела голова» о регулярных платежах:

Оплачивать коммуналку можно онлайн – в банк идти совсем не обязательно. Сделать онлайн это можно, например, через мобильное приложение. Например, в Сбербанк Онлайн, это еще и выгоднее – комиссия за оплату в приложении ниже, чем если платить в офисе. При этом проверить историю всех платежей и найти подтверждение операции можно там же.

В СберБанк Онлайн можно просто повторять предыдущие платежи. То есть, совсем не обязательна на руках для оплаты бумажная платежка - все регулярные платежи всегда можно найти в разделе СберБанк Онлайн «Мои операции», а в следующем месяце просто повторить.

Если подключить автоплатеж, банк сам будет оплачивать квитанции в нужное время. При этом платеж легко отменить, если вам вдруг потребуется. Поэтому, это очень удобный способ на лето опросить себе оплату регулярных платежей.

Напоминать о новых счетах будут push-уведомления, если их настроить в СберБанк Онлайн. Тогда вы точно не пропустите срок новой оплаты за регулярные платежи.

Эти несколько советов позволят оплачивать счета в любое время, в любом месте буквально за несколько секунд. Ну а автоплатеж вообще освободит от этой регулярной необходимости. И тогда – можно наслаждаться летом!