34-летнего жителя Татарстана обвинили в истязании малолетней дочери

Прокуроры Апастовского района Татарстана утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, главным фигурантом которого стал 34-летний житель п.ж/д станции Кильдуразы. Мужчина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и в истязании.

С октября прошлого года, как выяснилось, по февраль этого года мужчина в нетрезвом видео оскорблял и избивал дочь 2009 года рождения.

От содеянного татарстанец отказываться не стал, вину признал. Сейчас он под подпиской о невыезде, дело направлено в суд, который вынесет приговор в ближайшее время.