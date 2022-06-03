Шаг в будущее: в Казани создали двигатель для электрокаров

Импортозамещающую модель электродвигателя для узкопрофильных электромобилей создали ученые казанского университета. Опытный образец будет представлен в 2023 году, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Минобрнауки России.

"В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) разработали базовую модель автомобильного электродвигателя для оборудования российских электрокаров. <...> Опытный образец электродвигателя будет представлен уже в следующем году. Он станет одним из первых российских электродвигателей, разработанных в стране и запущенных в промышленное производство", - говорится в сообщении.

Электрокары узкого профиля требуют двигателей небольшой мощности. Это двигатели для электрокаров, гольфкаров, различной техники, востребованной в ЖКХ.

Казанские ученые готовы, по их словам, дать стране двигатели, которые точно не будут хуже зарубежных аналогов. Позднее - и для грузового электротранспорта, электробусов и тягачей.