В Казани неадекват плясал на дороге, а потом организовал полицейскую погоню

Ночные гонки по дорогам Казани учинил водитель Mitsubishi Lancer. Поначалу полицейские заметили неадеквата на Сибирском тракте. По данным "Татарстан-24", молодой человек вел себя странно: то останавливался посреди дороги, выходил и начинал танцевать на проезжей части, то снова садился в авто и на высокой скорости исчезал в ночи.

Во второй раз в поле зрения стражей порядка он попал в центре столицы Татарстана. Началась погоня. Остановили неадеквата на улице Марджани. Во время гонок по городу парень едва не сбил пешехода.

Злоумышленник отказался от прохождения медосвидетельствования.