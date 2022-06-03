В Казани на видео регистратора попал момент, как девочку сбила одна машина и отбросила ее на другую

Накануне в Казани на улице Завойского у дома № 15 была сбита 13-летняя девочка, сообщает ОГИБДД Казани. Она попала сразу под два авто: один ее сбил, а на второй девочку отбросило. Момент ДТП попал на видео регистратора одного из участников событий. Машины остановились, девочка внезапно выбежала на дорогу.

В ГИБДД отмечают, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Сначала ее сбила "Лада", а потом ее отбросила на "Киа", которая стояла в потоке.

Девочку с тупой травмой живота и ушибом передней брюшной стенки доставили в ДРКБ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.