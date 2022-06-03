Сотрудница аэропорта в Татарстане попала под лопасти винта самолета Cessna 172

Диспетчер аэропорта Бугульмы попала под лопасти винта самолета Cessna 172. Обстоятельства ЧП изучает Камская транспортная прокуратура. На повестке - соблюдение требований безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Информацией поделилась пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Предварительно установлено, что самолет находился на стоянке аэродрома. Девушка тяжело травмирована, ее доставили в Казань, в республиканскую клиническую больницу.
Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего и при необходимости примет меры реагирования.