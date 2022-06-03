В Татарстане с 4-х утра горит склад на площади 1000 квадратных метров

В Набережных Челнах более 90 человек с самого раннего утра тушат склад площадью около 1000 квадратных метров. На территории "Алтын полимер" вспыхнул пластик, огонь охватил и расположенный рядом склад.

Площадь пожара - около 1 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан. На тушение направлен пожарный поезд.

"В 03:39 3 июня поступило сообщение о пожаре... на территории ООО "Алтын полимер". По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение отходов резинотехнических изделий и пластика на открытой площадке. В 04:40 объявлен ранг пожара №3. Произошел переход огня на рядом стоящее складское помещение. Площадь пожара составила 1 000 кв. метров", - говорится в официальном сообщении.

Всего в тушении пожара участвуют 90 человек, задействовано 32 единицы техники.