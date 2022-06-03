О победе Джонни Деппа в суде и изнасиловании девушки водителем маршрутки: Главное на утро 3 июня

Актер Джонни Депп теперь сможет реабилитировать свою карьеру, а в Польше украинским беженцам урезают пособия. Подробнее о самом интересном за минувшие сутки – в утреннем дайджесте.

ПОГОДА

3 июня в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный, при грозе сильный порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10..+15˚, днем – +24..+29˚.

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Фото: postnews.ru

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Елена, Кирилл, Константин и Михаил.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта.

Кстати, велосипед, как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Многие люди трактуют найденные деньги как удачу, свалившуюся на них случайно. На самом же деле поднимать их довольно опасно, но, если вы все-таки решите это сделать, существует несколько предостережений, которые уберегут вас от проблем.

Почему нельзя поднимать деньги

Купюры и монеты могут быть отличным инструментом для наведения порчи. Если у вас есть недоброжелатели, они могут узнать, по каким маршрутам вы обычно ходите, и в какое время это чаще всего происходит. Так, они могут специально подложить вам под ноги купюру так, что только вы ее заметите. Взяв эти деньги в руки, вы уже не сможете обратить наложенное на вас зло.

Также многие гадалки и колдуньи «сбрасывают» на деньги несчастья, болезни и трудности других людей. Если к ним приходят с просьбой, то они снимают с человека весь негатив, но его нужно передать кому-то другому. Тогда они берут монету или купюру, а потом кладут на улице. Первый, кто дотронется до денег, заберет на себя все несчастья.

Неожиданные деньги могут нарушить жизненный баланс. Дело в том, что в энергии денег каждый человек должен соблюдать золотую середину. Если поднять найденное, то вы можете все нарушить. В итоге вам придется отдавать гораздо больше, чем вы взяли.