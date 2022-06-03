Озолотятся: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака шанс на богатство в июне 2022 года

Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что шанс на богатство - удивительная возможность, если использовать ее правильно, когда планета Меркурий взаимодействует с тем или иным знаком, то можно действительно озолотиться. В июне 2022 года такой шанс выпадет двум знакам Зодиака.

Телец

Тельцам с 5 июня можно смело начинать новое дело. Если оно кажется рискованным, опасаться не стоит - именно сейчас, когда Меркурий благоволит, начинание будет выгодным и успешным. С 10 июня для знака будут успешны попытки выиграть в лотерею. Важно все дела завершить до 20 июня и потом отдохнуть. За две недели июня Тельцы могут сделать больше, чем за прошедшие полгода.

Стрелец

Стрельцам окно финансовых возможностей откроется несколько позже - с 9-10 июня и продлится до конца месяца. Это значит, что Стрельцы могут смело менять работу, начинать новые проекты, инвестировать. Единственное, от чего предостерегает астролог - от долгов. Если они есть, отдайте их до 10 июня, если нет, то не берите в долг в течение всего первого летнего месяца.