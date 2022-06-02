Эксперты подсчитали, когда в стране закончится запас новых автомобилей

Обозреватель AutoNews Михаил Конончук посетил крупнейший логистический терминал Московской области и сообщил, что на его площадках находится примерно 10 тысяч новых автомобилей, которые российские дилеры смогут продать максимум за 2 месяца.

Таким образом, новые машины на площадках терминала в основном ограничены тремя брендами: KIA, Geely и Haval. Все они произведены в России.

По мнению экспертов, это - последние запасы. Сборка большей части моделей в стране из-за нехватки запчастей и агрегатов остановлена. Не исключено, что дилеры решат, что некоторые модели являются дефицитными и поднимут их ценник. А запас на логистической площадке в любом случае иссякнет к августу 2022 года.